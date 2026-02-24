Johnny Cardoso: "Cuando llegué, siempre soñé con noches así"

"Es increíble. Cuando llegué, siempre soñé con noches así. Poder jugar la 'Champions' con esta afición maravillosa, marcar gol y salir con la victoria es perfecto", declaró a Movistar.

"Tenía mucha ilusión de vivir estos partidos con nuestra afición. Tengo la familia en casa y le dedico la victoria", añadió.

Sobre el partido comentó que "el Brujas es un buen equipo". "Con toda certeza, el Brujas es un equipo que sabe tener el balón, que juega mucho para dentro y bien. Estudiamos el primer partido de ida y arreglamos alguna cosita. Era un partido de 'Champions' y no es nada fácil. Supimos hacer ocasiones y sufrir un poco. En la segunda parte tuvimos el balón y oportunidades", aseveró.

Cardoso elogió al noruego Alexander Sorloth, autor de tres goles: "Es increíble. Es una máquina. Es una suerte tenerlo con nosotros".

"Me encuentro muy bien. Estuve sufriendo al principio con las lesiones. No tenía costumbre de tener muchas lesiones. No fue el principio que me gustaba. Sé lo que puedo aportar al equipo y ahora me encuentro muy bien. Tengo la confianza de todo el cuerpo técnico y de todos los jugadores desde el primer momento", añadió.

El Atlético de Madrid conocerá el próximo viernes su rival en los octavos de final entre dos opciones ya preestablecidas: la revancha con el Liverpool, con el que perdió 3-2 en la fase liga, o el choque con el Tottenham del argentino ‘Cuti’ Romero.