Marroquí Hakimi será juzgado en Francia por violación

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa”, reaccionó Achraf Hakimi en X.

“Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, añadió el atleta marroquí de 27 años.

A finales de febrero de 2023, la joven de 24 años (la misma edad entonces que el futbolista) había acudido a una comisaría, donde declaró haber sido violada en el domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt (periferia de París) , pero sin realizar denuncia formal.

Explicó que conoció a Achraf Hakimi en enero de 2023 en la red social Instagram y que acudió a su casa en un VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) pedido por el jugador, indicó en aquel entonces una fuente policial.

La mujer afirmó que Hakimi la había besado y que le realizó tocamientos sin su consentimiento antes de violarla, según la misma fuente. En marzo de 2023, el jugador fue inculpado por violación y puesto bajo control policial.

Último recurso

“Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave”, declaró este martes a la AFP la abogada del jugador, Fanny Colin.

La letrada añadió que recurrirán esta decisión de la justicia francesa. En caso de que se desestime el recurso, el futbolista será juzgado en una fecha aún por determinar. “Tras tres años de batalla judicial, mi clienta recibe con alivio el auto de acusación contra Achraf Hakimi”, reaccionó en un comunicado enviado a la AFP la abogada de la víctima, Rachel-Flore Pardo.

La letrada considera que este auto “es perfectamente coherente con los elementos del expediente y con las peticiones del fiscal”, que en agosto había solicitado el procesamiento del futbolista ante el tribunal penal departamental.

Sin embargo, la defensa del futbolista considera que “los dos peritajes psicológicos” de la víctima “han revelado la falta de lucidez sobre los hechos que afirma denunciar” y subraya en particular “que intentó ocultar a la autoridad judicial varios mensajes intercambiados con una de sus amigas en los que planeaban ‘desplumar’ al señor Hakimi”.

Justicia “ejemplar”

Para Pardo, en cambio, la justicia ha sido “ejemplar” en el tratamiento de este caso. “Quedan ámbitos en los que el movimiento MeToo no ha roto la barrera del sonido y, en primera línea, está el mundo del fútbol masculino”, añadió.

“Esperamos este juicio con determinación y combatividad para que se haga justicia”, concluyó este martes la abogada de Hakimi.

Formado en el Real Madrid, con paso por el Borussia Dortmund, el Inter de Milán y pilar de la selección de Marruecos, semifinalista del Mundial 2022 en Qatar, el futbolista llegó al PSG en 2021, donde actualmente es segundo capitán, tras el brasileño Marquinhos.

Hijo de una limpiadora y de un vendedor ambulante, ambos marroquíes e instalados en España desde los años 1980, el jugador nació en la localidad de Getafe, en la periferia de Madrid. Reputado por su velocidad, su verticalidad y sus pases, es considerado uno de los mejores laterales derechos del mundo.

Este martes, el jugador se entrenó con aparente normalidad junto a sus compañeros en la sesión previa al partido de vuelta del playoff de clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el PSG defenderá una ventaja de 3-2 frente al Mónaco en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

Contactado por la AFP, el club no ha reaccionado a la noticia. Preguntado en la conferencia de prensa previa al partido contra el Mónaco, el entrenador Luis Enrique se limitó a comentar, en español, que el caso “está en manos de la justicia”.