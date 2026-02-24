Oblak: "No queremos parar aquí; queremos pasar la siguiente ronda"

"Ha sido una victoria importante, pero no queremos parar aquí. Queremos pasar la siguiente ronda. Es la vida y la exigencia que tiene este equipo, que tiene que ser ir a por títulos para llegar a lo más alto", dijo el esloveno a Movistar.

Sobre el posible rival en octavos (Tottenham o Liverpool), Oblak comentó que el Atlético "es capaz de ganar a cualquiera".

"El equipo es capaz de ganar a cualquiera. El rival será un equipo inglés, con intensidad. Tenemos que estar al máximo nivel para pasarlo. Lo vamos a preparar bien. Estoy seguro de que podemos pasar la siguiente ronda. Esta exigencia tiene que estar siempre", señaló.

El cancerbero reconoció que la primera parte ante el Brujas "fue complicada". "La segunda parte fue muy buena. La primera fue complicada. Sabíamos que no era fácil. Ellos son intensos, con muchos jugadores delante e iban a tener ocasiones", destacó.

Sobre Sorloth, comentó que "hizo un gran partido". "Ojalá siga así, a este nivel, porque nos da la vida", añadió.

Y sobre la asistencia que le dio al noruego en el primer gol, explicó: "Sí, es pase mío, pero el mérito es de él. No era fácil meterlo. Es mérito de él por la potencia y la fuerza que pone. Gracias a él puedo contar con una asistencia".