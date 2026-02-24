Pellegrini, en modo derbi

Quinto con 42, a cuatro del Atlético de Madrid, el Betis ha empezado a carburar en su ciudad deportiva para afrontar un partido que le llega tras la decepción de no poder pasar del empate en la pasada jornada ante el Rayo Vallecano (1-1) en el mismo escenario en el que se verá las caras el domingo ante el Sevilla.

El partido ante el Rayo dejó las dudas sobre el concurso para el domingo de Aitor Ruibal y del congoleño Cédrick Bakambu, quienes fueron sustituidos por molestias que no han impedido que este martes se entrenaran con el grupo, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, y apunten así al duelo de máxima rivalidad.

Tras el descanso dado a sus jugadores, Pellegrini ha empezado una semana especial en una sesión que se inició con un pasillito a Pablo Fornals y el brasileño Antony Dos Santos por su respectivos cumpleaños y que siguió con una charla del chileno a sus pupilos para empezar a ponerse en modo derbi.

La intensidad irá creciendo en paralelo a la de la afición sevillana en una semana especial para ambas aficiones que, en el lado bético hasta que el Sevilla confirme su parte, tendrá el colofón del entrenamiento a puerta abierta que el Betis ha organizado el sábado en el escenario del partido y que servirá de plus de motivación para los futbolistas si es que ello fuera posible.

Los que se perderán el derbi son los lesionados de larga duración Isco Alarcón, el marroquí Sofyan Amrabat y el argentino Giovani Lo Celso, además de su compatriota Valentín Gómez, sancionado por acumulación de amonestaciones.