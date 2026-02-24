Sorloth: "Mis compañeros me han dado buenos pases; sólo he tenido que marcar"

"Es increíble. Ha sido un partido increíble con este resultado. Hemos hecho bien en seguir empujando ofensivamente. Mis compañeros me han dado buenos pases y solo he tenido que marcar", declaró al final del partido en la zona mixta del estadio Metropolitano.

"Me siento muy bien. Tengo mucha confianza y mucha hambre", añadió, y afirmó que el equipo "está preparado" para seguir pasando rondas.

En cuanto al rival de octavos, que será el Tottenham o el Liverpool, Sorloth dijo: "Me da igual. Cualquiera de los dos son equipos fuertes. Tenemos motivación para seguir trabajando fuerte. Tenemos un equipo muy fuerte y tres competiciones. Queremos seguir y ganar. Tengo hambre y mucha confianza. Queremos ganar todos los partidos".

Sobre el pase de Oblak en el primer tanto, declaró que fue "un buen pase". "Fue un buen pase por parte de Oblak. En el último partido fallé una oportunidad y hemos hablado antes del partido", destacó.

"En el segundo tiempo hemos tenido más el balón y dominando. En líneas generales ha sido un buen partido. Me estoy sintiendo bien en este momento de la temporada. Estar acertado es un sentimiento fantástico", aseguró.