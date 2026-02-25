Adam Bareiro: “Es una de las oportunidades más grandes...”

Adam Bareiro y un debut soñado: en el primer partido con la camiseta de Boca Juniors, el futbolista paraguayo convirtió por duplicado en la victoria y clasificación en Copa Argentina 2026. El delantero, que firmó un contrato por cuatro años, arrancó de titular y anotó los dos goles del Xeneize para el 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy en la ciudad de Salta.

Lea más: Adam Bareiro: debut y doblete en la clasificación de Boca Juniors

“Es imposible expresarlo con palabras. Estoy muy contento”, expresó Bareiro a TyC Sports al finalizar el encuentro Padre Ernesto Martearena. “Quería este debut, quería demostrar a la gente de Boca que acá van a encontrar un jugador que va a dar la vida por ellos”, añadió el atacante de 29 años, que el viernes aterrizó en Buenos Aires procedente de Fortaleza.

“Es algo que no lo soñé nunca”

Bareiro habló de la llegada a Boca. “Una de las oportunidades más grandes de mis carreras. A mis veintinueve años poder llegar a Boca es algo muy lindo”, comentó el ex San Lorenzo y River Plate, que aseguró que nunca soñó la carrera que tiene. “Es algo que de chiquito no lo soñé nunca, que pueda tener esta carrera futbolística que tengo”, culminó a la transmisión.