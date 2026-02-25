Adam Bareiro: debut y doblete en la clasificación de Boca Juniors

Adam Bareiro debutó en Boca Juniors con un doblete en los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El futbolista paraguayo llegó al Xeneize el viernes, realizó y superó la revisión médica y cuatro días después, arrancó de titular y fue la figura en la victoria 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena de la ciudad de Salta.

Bareiro, quien firmó por cuatro años procedente de Fortaleza de Brasil, marcó el primero del partido a los 41 minutos de la etapa inicial. El segundo fue en la complementaria: sin Ángel Romero en cancha, reemplazado por el uruguayo Miguel Merentiel, el atacante de 29 años definió de cabeza a los 58′ para sentenciar el resultado y la clasificación a 16avos.

Adam Bareiro: seis tantos en el año

Adam Bareiro llegó a los 6 tantos en solo 9 encuentros disputados en la temporada. Previo al arribo al Azul y Oro, el ex San Lorenzo y River Plate, ambos de Argentina, había anotado cuatro goles para el Leão do Pici en el Estadual Cearense: 1 en el 1-0 vs. Maracaná, 1 en el 1-0 vs. Florest-CE, 1 en el 1-1 vs. Iguatu y 1 en el 2-0 vs. Ferroviário.

Adam Bareiro: El doblete en el debut

¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 40', Bareiro puso el 1-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/oLNSjo6FTZ — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026