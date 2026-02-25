Apertura Argentino: Gol “Canalla” de Enzo Giménez

El cuadro de La Plata arrancó ganando el compromiso con gol de Ignacio Martín Fernández (4’), pero el Canalla lo dio vuelta con los tantos marcados por el paraguayo Enzo Giménez (53’) y Gastón Ávila (75’).

En otro encuentro celebrado en la víspera, Barracas Central se impuso a Tigre por 2-1, con goles de Fernando Tobio (51’) y el exjugador de Nacional y Olimpia, Facundo Bruera (54’). El cuadro de Tigre abrió el marcador al minuto 22 gracias a Ignacio Russo, pero el equipo de Barracas lo dio vuelta en el segundo tiempo.

* Resultados y programa de la fecha 7: Martes: Platense 0-Defensa y Justicia 0, San Lorenzo 1-Instituto 1, Central Córdoba 2-Talleres 0, Belgrano 3-Atlético Tucumán 1, Gimnasia y Esgrima 1-Independiente 1; Miércoles: Gimnasia 1-Rosario Central 2, Barracas 2-Tigre 1, Newell’s-Estudiantes y Vélez-Riestra; Jueves, 17:15: Sarmiento vs. Unión y Racing vs. Independiente Rivadavia; 19:30: Estudiantes RC vs. Huracán y River Plate vs. Banfield.