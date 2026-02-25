Atalanta derrota al Borussia Dortmund y sella un regreso triunfal a octavos

Sin contar con Raspadori ni De Ketelaere, y cargando con el pesado lastre del 2-0 sufrido en tierras germanas, la escuadra italiana saltó al césped bajo una presión asfixiante. Sobre el estadio flotaba el recuerdo amargo de dos años consecutivos quedándose a las puertas de la gloria. Sin embargo, sobre el terreno de juego, la ‘Dea’ honró su divinidad. El conjunto de Bérgamo obró un auténtico milagro frente al muro amarillo para reinsertarse en la élite de los dieciséis mejores clubes del continente.

La clasificación fue mucho más sufrida de lo que sugería el marcador en el minuto 57, cuando Pasalic cabeceó a la red el 3-0. En ese instante de plenitud local, la calidad individual de Adeyemi emergió para enfriar el entusiasmo con un zurdazo que parecía condenar el duelo a la prórroga. Los temores del pasado regresaron a las gradas. No obstante, una salida en falso de Kobel, un envío medido de Pasalic hacia Krstovic y una nueva desatención defensiva de un errático Bensebaini brindaron a la ‘Dea’, previa consulta al VAR, una pena máxima agónica. Samardzic asumió la responsabilidad y, con un disparo inapelable, devolvió a Bérgamo a la fase eliminatoria.

La autoridad que se echó en falta en los tropiezos previos de la fase de liga ante el Athletic Club y el Real Unión Saint-Gilloise brotó con fuerza cuando el equipo más lo necesitaba. El inicio del Atalanta fue un vendaval. Por el carril izquierdo, Zalewski y Bernasconi desbordaron constantemente, obligando a Kobel a intervenir de urgencia. Sin embargo, apenas al minuto 5, Scamacca aprovechó un mal despeje de Bensebaini —el primero de sus varios desatinos— para empujar el balón a placer y encender la mecha de la remontada.

La ‘Dea’ logró lo más complejo: golpear pronto y equilibrar anímicamente el duelo con mucho tiempo por delante. Al Dortmund le entró el pánico escénico. Los alemanes apenas inquietaron la portería de Carnesecchi pasada la media hora con un intento inofensivo de Brandt. El síntoma del partido era evidente: Kobel sostenía a los suyos hasta donde el caos de su defensa le permitía. Una desafortunada intervención de Bensebaini, desviando un tiro de Zappacosta que no llevaba peligro, supuso el segundo tanto italiano y el empate en el global antes del descanso.

El empuje del equipo de Raffaele Palladino, pese a algunos fogonazos visitantes como un poste de Beier, terminó por cristalizar en el tercer tanto. Mario Pasalic, haciendo gala de su despliegue físico, apareció desde atrás para conectar un testarazo marca de la casa en el segundo palo, desatando el delirio. Guirassy tuvo en sus botas el descuento, pero falló lo imperdonable en boca de gol. Fue finalmente Adeyemi quien, con una pincelada de talento, puso el balón en la escuadra para igualar la serie. Entró como revulsivo en el 70 y cumplió su misión en el 75 con una efectividad quirúrgica.

El pánico atenazó a los protagonistas en el tramo final. El guion de la prórroga parecía inamovible hasta que Bensebaini volvió a aparecer como el villano del cuento. Tras un despeje fallido de Kobel que dejó a Pasalic en ventaja, el defensor argelino cometió una imprudencia al levantar el talón e impactar en la cabeza de Krstovic. Tras la revisión en el monitor, el colegiado señaló el punto fatídico. Samardzic, con una sangre fría admirable, fusiló la portería para sellar la hazaña en el minuto 98. El Atalanta vuelve a los octavos de final, un territorio que no pisaba desde 2021.

Ficha técnica:

Atalanta (4): Carnesecchi; Scalvini (Djimsiti, minuto 77), Hien, Kolasinac (Ahanor, minuto 72); Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski (Sulemana, minuto 85); Scamacca (Krstovic, minuto 72).

Borussia Dortmund (1): Kobel; Emre Can, Anton, Bensebaini; Ryerson (Couto, minuto 70), Bellingham (Adeyemi, minuto 70), Nmecha, Svensson; Beier (Silva, minuto 60), Brandt (Chukwuemeka, minuto 60); Guirassy.

Goles: 1-0, minuto 5: Scamacca. 2-0, minuto 45: Zappacosta. 3-0, minuto 57: Pasalic. 3-1, minuto 75: Adeyemi. 4-1, minuto 98: Samardzic.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España). Mostró tarjeta amarilla a Hien (minuto 69) por parte del Atalanta; y a Bensebaini (minuto 13, minuto 98), Emre Can (minuto 53), Silva (minuto 69) por parte del Borussia Dortmund. Expulsó con roja directa a Schlotterbeck (minuto 98), del Dortmund.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de Liga de Campeones, disputado en el New Balance Arena de Bérgamo (norte).

Fuente: EFE