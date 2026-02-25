Cristiano Ronaldo acecha los mil goles en una exhibición del líder Al Nassr

A sus 41 años, la vigencia de Cristiano Ronaldo desafía cualquier lógica deportiva. Al abrir el marcador mediante un penalti ejecutado con maestría —provocado por él mismo tras una falta de Abdullah Al Hawsawi—, el luso alcanzó la estratosférica cifra de 965 goles oficiales. Con este grito, se sitúa a tan solo 35 festejos de la mítica frontera de los mil goles.

El impacto de Cristiano no se limitó a su cuenta personal; antes de ser sustituido a la hora de juego para dosificar esfuerzos, asistió con precisión a Sadio Mané para el cuarto tanto. Con 21 goles en la presente campaña liguera, Ronaldo se mantiene en la encarnizada lucha por la Bota de Oro saudí, situándose como tercer máximo artillero, apenas por detrás de Julián Quiñones (22) e Ivan Toney (23).

Si bien los focos suelen posarse sobre la delantera, la figura del español Íñigo Martínez emergió con una relevancia inesperada en el área rival. El excentral del FC Barcelona firmó un doblete que redondeó la goleada. Su primer tanto llegó tras capturar un rebote fuera del área y conectar un disparo raso que dejó sin opciones al portero Nestor El Maestro; más tarde, sobre el minuto 80, sentenció el choque con un imperial cabezazo tras un saque de esquina de Abdulrahman Ghareeb. Con estos dos tantos, Martínez suma ya tres dianas en su aventura árabe.

El conjunto dirigido por el estratega portugués Jorge Jesus atraviesa un momento de forma pletórico, encadenando su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones. El marcador se completó con una anotación del francés Kingsley Coman, quien aprovechó un servicio de Marcelo Brozovic para poner de manifiesto la profundidad de una plantilla plagada de estrellas internacionales.

Con este triunfo, el Al Nassr se consolida en la cumbre de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Al Ahli y tres por encima del Al Hilal. La liga saudí entra en su etapa decisiva con un líder que combina la experiencia histórica de su capitán con un funcionamiento colectivo que, hoy por hoy, parece no tener fisuras.

Fuente: EFE