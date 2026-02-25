El Atalanta evita el desastre italiano

El prestigio de un fútbol en crisis está en manos del Atalanta. Al menos en 'Champions'. Los de Raffale Palladino levantaron un 2-0 en contra encajado en Dortmund con un 4-1 loco en Bérgamo que permitió la clasificación y esquivó los destinos fatales de Inter de Milán, eliminado ante el Bodo Glimt, y Juventus, eliminado ante el Galatasaray, aunque rozando el milagro de la remontada pese a jugar en inferioridad desde el 48.

De los cuatro equipos que comenzaron la competición, uno ya quedó eliminado en la primera fase. El Nápoles de Antonio Conte, aunque mermado por una lista interminable de lesiones durante toda la temporada, no estuvo a la altura de las circunstancias en la máxima competición continental. Y aunque en la última jornada de la fase de grupos llegó con opciones, el sueño de la clasificación se esfumó cuando el Chelsea aceleró en la segunda parte de un duelo que finalizó 2-3 en el Estadio Diego Armando Maradona.

Más sangrantes fueron los casos de los otros tres contendientes. Porque los tres tuvieron posibilidades de acceder de manera directa a los octavos de final, evitando lo 'play-off' que acabaron con la participación de Inter y 'Juve', con lo que eso conlleva a nivel económico para los clubes.

Lo único positivo que el fútbol italiano saca de esta ronda de 'play-off', es que tendrá un representante en octavos y mantendrá la estadística que lleva vigente desde 1987. Desde que existe el formato 'Champions', siempre ha habido representación transalpina.

Ya han pasado 38 años desde la última vez en la que no hubo italianos en octavos. En los últimos años, los equipos de la Serie A dieron un paso al frente: el Inter ha sido finalista en dos de las últimas tres ediciones; hubo una semifinal milanesa, con el Inter y el Milan peleando por un puesto en la final del año 2023; y el Nápoles alcanzó los cuartos en ese mismo año de explosión que garantizó un quinto cupo para la Serie A en la temporada 2023-24.

La última vez que no hubo italianos en octavos fue tras la eliminación del Nápoles, en aquel momento campeón del 'Scudetto' con Maradona, ante el Real Madrid en 1987. En la ida, el Real Madrid se impuso 2-0 en el Santiago Bernabéu con goles de Tendillo y Míchel. En la vuelta, disputada en Nápoles, el empate (1-1), con goles de Francini y Butragueño, dejó a Italia sin equipos en octavos.