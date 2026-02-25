El Nashville golea al Ottawa y será el rival del Inter Miami en la Concachampions

El Nashville, con una ventaja de dos dianas del partido de ida, dominó al equipo canadiense con goles de Alex Muyl (minuto 22), Jordan Knight (m.36), Woobens Pacius (m.55), Jack Maher (m.64) y Ahmed Qasem (m.83).
El Inter Miami debutará en octavos frente al Nashville tras haber quedado exento de la ronda de dieciseisavos de final por su condición de campeón de la MLS en 2025.
Lionel Messi y compañía buscarán saldar una cuenta pendiente con la competición continental, después de haber caído eliminados la temporada pasada en semifinales, goleados frente al Vancouver.
El partido de ida se disputará el 11 de marzo en Nashville, mientras que el de vuelta será una semana después en Miami.