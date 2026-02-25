Los clubes de la Premier League cumplieron el 'fair play' financiero la temporada pasada

El equipo legal y financiero de la competición inglesa ya ha revisado las cuentas que los veinte clubes entregaron con fecha límite el pasado 31 de diciembre y ninguno de ellos ha superado el límite de 105 millones de libras (120 millones de euros) a tres años que permite la Premier, según explicó este miércoles el diario británico The Times.

Algunos de ellos, como el Everton y el Aston Villa, se valieron de la venta de sus equipos femeninos a compañías que están bajo el paraguas de sus mismos dueños para mejorar sus finanzas y poder evitar multas o deducciones de puntos. La legalidad de esta práctica ha sido puesta en duda en varias ocasiones, pero hasta el momento sigue vigente y los clubes no han querido eliminarla.

Sin embargo, la misma fuente incide en que, en el caso del Aston Villa, esto no será suficiente para escapar de una multa económica por parte de la UEFA, cuyo 'fair play' financiero en más estricto que el de la Premier ya que no permite que el gasto total en fichajes, salarios y comisiones a agentes supere el 70 % de los ingresos.

El sistema actual de la Premier lleva implantado desde 2013, por lo que se ha quedado anticuado al no tener en cuenta ni la inflación ni el incremento en general de los precios en el fútbol, por lo que la competición aprobó hace meses un cambio de legislación que lo asemeje más a la directiva de la UEFA y que entrará en vigor a partir de la temporada que viene.

No obstante, será algo más permisiva con los clubes ya que, mientras la UEFA pone el límite en el 70 % de los ingresos, la Premier lo elevará hasta el 85 %.