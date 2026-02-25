Mezcla de "orgullo, decepción y pesar" en la prensa belga tras la eliminación del Brujas

"Se van de la 'Champions' con sentimientos encontrados: frente al poderoso Atlético, los errores individuales fueron la causa de los goles concedidos", destaca la crónica del flamenco Het Laaste Nieuws, que reconoce el error del portero Simon Mignolet en el primer gol del Atlético y recalca que en esta competición "todo gira en torno a momentos así".

"Para dar la sorpresa en Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, todo tiene que salir bien. Y no fue así. Ni en el partido de ida, con esos tres goles en contra. Ni tampoco en Madrid", añade su analista Marc Degryse.

El mismo analista dice que el Brujas debe irse de la competición europea "con la cabeza alta". "El año pasado todo giraba en torno a los resultados, no tanto a la forma de conseguirlos. También hubo algo de suerte. ¿Pero ahora? Seis goles contra el Rangers. Cuatro contra el Mónaco. Tres contra el Barcelona. Tres contra el Marsella. Tres contra el Atlético", celebra.

El diario DH Les Sports, por su parte, aventura que el Brujas "inevitablemente se preguntará qué habría pasado si hubiera aprovechado sus ocasiones" y señalan de nuevo el fallo de Mignolet ante Sorloth como un momento clave para que el Atlético arrancara el partido "de manera perfecta".

También el Nieuwsblad destaca que el equipo belga "no tuvo ningún recurso" ante el hat-trick de Sorloth, el mejor jugador de la noche, mientras que Le Soir ve el lado positivo y recoge que el Brujas deja la competición europea "con lamento pero con una maleta llena de billetes".

"La dirección del club puede estar una vez más satisfecha de haber aprovechado esta campaña europea para reforzar las arcas con algo más de 47 millones de euros en premios. Es cierto que es menos que los 60 millones de euros ganados la temporada pasada, pero sigue siendo una suma importante dada la realidad del ecosistema futbolístico belga y debería permitir al Club Brujas consolidar su dominio nacional", apunta Le Soir.