Multas de más de 300 000 euros a Chelsea y West Ham por la tangana de Stamford Bridge

Las tanganas se produjeron en la recta de final de partido después de que Adama Traoré lanzara por los aires a Marc Cucurella y Joao Pedro se lo recriminara. En las acciones posteriores, el defensa del West Ham Jean-Clair Todibo fue expulsado por agarrar del cuello a Joao Pedro.

Según lo explicado por la FA en su veredicto, ambos equipos fallaron a la hora de asegurar que sus jugadores no se comportaran de una forma impropia o provocativa. Los dos admitieron los cargos y el monto de la multa tiene en consideración que ya habían cometido ofensas similares en otros encuentros.

La FA no aceptó la explicación del Chelsea de que Cucurella no tenía culpa y aclaró que "invitó" con su actitud a la reacción de Traoré, que agarró al español y lo lanzó por los aires.

"Esto no justifica la desproporcionada reacción de Traoré que provocó la tangana. Además, la comisión también apuntó que tres de los jugadores del Chelsea incitaron al público durante y al final del incidente. No hay justificación para este comportamiento, ocurriera lo que hubiese ocurrido durante el partido".

En dicho partido, el Chelsea iba perdiendo 0-2 al descanso, pero consiguió darle la vuelta al marcador gracias a un tanto del argentino Enzo Fernández en el tiempo de descuento.