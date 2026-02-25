Recopa Sudamericana: Lanús quiere sorprender a Flamengo en su casa

En la vuelta del duelo entre los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2025, el segundo, con el compatriota José Canale de titular, aspira a dar la sorpresa en el mítico estadio Maracaná.
Llega a Río de Janeiro con ventaja: ganó 1-0 la ida la semana pasada, con gol de Rodrigo Castillo. Los 42 millones de euros que pagó Flamengo al West Ham por Lucas Paquetá equivalen al valor de mercado de toda la plantilla del club argentino, según Transfermarkt.
Posibles alineaciones
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira y Alex Sandro; Erick Pulgar y Lucas Paquetá; Everton Cebolinha, Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino; Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay) .