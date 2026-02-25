Vinícius impone su ley y el Real Madrid ya está en octavos de final

Sin el morbo de José Mourinho —ausente en el palco y en la megafonía— y con la tensión rebajada por la sanción a Prestianni, el tercer asalto entre ambos clubes priorizó la supervivencia sobre el brillo. Entre la especulación blanca y el descaro del Benfica, el equipo de Arbeloa volvió a mostrarse vulnerable al bajar la intensidad. Sin el paraguas goleador de Mbappé, baja por su dolencia de rodilla, el Madrid jugó con fuego ante un rival que olió la sangre desde el inicio.

El Benfica creyó en la historia; nunca un club portugués había conquistado el Bernabéu, y por momentos se sintió capaz. Frente a un Madrid endeble y con fisuras entre líneas, cada llegada visitante era un suplicio corregido solo por Courtois. El aviso de Rafa Silva fue el preludio del desastre: al minuto 14, un centro al corazón del área tras un error en el repliegue acabó en la red. Aunque Asencio intentó el despeje y Courtois exhibió reflejos, Silva no perdonó en boca de gol.

La bofetada espabiló al Madrid gracias a un error de Otamendi. Su pérdida en la salida dio aire a los locales; Fede Valverde castigó el fallo con una galopada por derecha y su centro atrás lo embocó Tchouaméni. Un premio justo para el hombre que ha sostenido el equilibrio en esta serie. Pese al empate, la versión de Arbeloa seguía lejos de su mejor nivel. Solo los destellos de Vinícius y un gol anulado a Gonzalo por milímetros daban señales de vida en un ataque intermitente.

La fragilidad defensiva mantenía el susto en el cuerpo. El Madrid temblaba con la precisión del Benfica. Schjelderup fue un dolor de muelas y Ríos obligó a Courtois a realizar la parada de la noche con una mano firme junto al palo. En ese escenario crítico, Vinícius asumió los galones. Torturó a Dedic en velocidad mientras Valverde se vaciaba en un despliegue físico innegociable, aunque al uruguayo le faltó puntería tras un pase preciso de Trent que pudo cambiar el guion antes.

El Benfica aguantaba en pie, sin agobios, ante un Madrid mermado y sin revulsivos de peso en el banco ante las bajas de Bellingham y Rodrygo. El 1-2 rondó el estadio cuando un remate de exterior de Rafa Silva fue desviado por Asencio al travesaño. La fortuna se alió con el blanco, reforzada por un Rüdiger que se jugó el físico para tapar un disparo de Pavlidis que ya se cantaba como gol.

Hasta que Vinícius sentenció el sufrimiento. En una acción que definió a los protagonistas: robo y potencia de Valverde para lanzar al espacio y carrera eléctrica del brasileño, que definió con una calma glacial ante Trubin. Bailó Vinícius, se liberó el Bernabéu y el brasileño besó el escudo, sellando la paz con una grada que no hace mucho le cuestionaba tras la salida de Xabi Alonso. Carreras evitó el empate bajo palos en el último suspiro. El Madrid, gris pero efectivo, cumple con su cita en octavos, aunque sabe que el camino hacia el título exigirá una mejoría radical.

Ficha técnica:

Real Madrid (2): Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio (Alaba, minuto 78), Carreras (Fran García, minuto 91); Tchouaméni, Camavinga (Mastantuono, minuto 78), Fede Valverde, Güler (Palacios, minuto 84); Vinícius y Gonzalo (Thiago, minuto 84).

Benfica (1): Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes (Barrenechea, minuto 85), Richard Ríos, Leandro Barreiro (Lopes Cabral, minuto 91); Schjelderup (Ivanovic, minuto 85), Rafa Silva y Pavlidis.

Goles: 0-1, minuto 14: Rafa Silva. 1-1, minuto 16: Tchouaméni. 2-1, minuto 80: Vinícius.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a Asencio (minuto 57) y Palacios (minuto 96), por el Real Madrid; y a Richard Ríos (minuto 35) y Otamendi (minuto 51), por el Benfica.

Incidencias: Encuentro de vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 83.300 espectadores, incluyendo 4.500 aficionados del Benfica.

Fuente: EFE