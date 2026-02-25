Champions League: Surgen los ocho de los playoffs

El Real Madrid y el defensor del título, el PSG, evitaron las sorpresas y se clasificaron este miércoles para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, en unos playoffs en los que la histórica Juventus fue eliminada por el Galatasaray.

Vinícius Jr. fue el protagonista absoluto de la eliminatoria que el Real Madrid ganó al Benfica. El brasileño selló el triunfo 2-1 de los blancos, con un tanto en el minuto 80, una semana después de darle la victoria a los suyos 1-0 en la ida.

El fútbol italiano, ya dolorido desde el martes por la eliminación del Inter de Milán ante el Bodo/Glimt noruego, evitó el desastre absoluto gracias a la gran remontada del Atalanta ante el Borussia Dortmund, con una goleada 4-1 sellada en el descuento final para dar vuelta el 2-0 adverso que traía de la ida.

Con los playoffs decididos entre el martes y miércoles, los ocho supervivientes se unen a los ocho equipos que acabaron en el Top 8 de la fase regular de la Champions, para el sorteo de mañana en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

* Resultados de los playoffs: Miércoles: (+) Atalanta (ITA) 4-Borussia Dortmund (GER) 1, (Global de 4-3), (+) Real Madrid (ESP) 2-Benfica (POR) 1 (3-1), Juventus (ITA) 3-(+) Galatasaray (TUR) 2 (7-5), (+) PSG (FRA) 2-Mónaco (FRA) 2 (5-4).

Disputados el martes: (+) Atlético de Madrid (ESP) 4-Brujas (BEL) 1 (7-3), (+) Bayer Leverkusen (GER) 0-Olympiacos (GRE) 0 (2-0), Inter de Milán (ITA) 1-(+) Bodo/Glimt (NOR) 2 (5-2), (+) Newcastle (ENG) 3-Qarabag (AZE) 2 (9-3).

Los equipos precedidos con el signo (+) se unen en octavos de final a los equipos que sellaron su boleto de manera directa, tras obtener una de las ocho primeras posiciones de la fase regular de esta Champions: Arsenal (ENG), Bayern Múnich (GER), Liverpool (ENG), Tottenham (ENG), Barcelona (ESP), Chelsea (ENG), Sporting Lisboa (POR) y Manchester City (ENG).