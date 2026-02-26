Arsenal registra los mayores ingresos de su historia

Los Gunners, sin embargo, informaron de que, pese a estos ingresos récord, las pérdidas fueron de 1,4 millones de libras (1,6 millones de euros).

Lea más: Cristiano Ronaldo adquiere acciones de Almería

En las cuentas presentadas esta semana, el Arsenal destaca que tiene una nómina salarial de 346 millones de libras, lo que supone 19 millones más que la campaña anterior, lo que le sitúa como la cuarta más grande de la Premier League.

Además, los ingresos comerciales han aumentado 45 millones hasta 263, principalmente por la venta del nombre de su ciudad deportiva a Sobha Realty en febrero de 2024, y los ingresos por día de partido -entradas, consumiciones, etc-, se han incrementado en 22 millones, hasta 154, siendo el segundo equipo de la Premier que más ingresa de esta forma solo por detrás del Manchester United, aunque disputaron en casa más partidos que los Red Devils.

El ingreso por derechos de televisión también creció 10 millones hasta los 272 millones, reforzando el estatus del Arsenal como uno de los equipos más importantes del momento. “Estos resultados financieros muestran una trayectoria positiva a la vez que buscamos conseguir títulos. La inversión en nuestros equipos, apoyada en el crecimiento de los ingresos, ha resultado en temporadas importantes tanto para el equipo masculino como para el femenino”, dijo Richard Garlick, consejero delegado del equipo. EFE