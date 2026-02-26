Fútbol Internacional
26 de febrero de 2026 - 19:24

Chile y Portugal confirman amistoso previo al Mundial 2026

El portugués Cristiano Ronaldo celebra ante la afición tras ganar la tanda de penaltis después del partido de fútbol de octavos de final de la UEFA EURO 2024 entre Portugal y Eslovenia, en Frankfurt del Meno.
El portugués Cristiano Ronaldo celebra ante la afición tras ganar la tanda de penaltis después del partido de fútbol de octavos de final de la UEFA EURO 2024 entre Portugal y Eslovenia, en Frankfurt del Meno.MOHAMED MESSARA

En lo que promete ser uno de los duelos más atractivos de la ventana internacional de mediados de año, las federaciones de fútbol de Chile y Portugal oficializaron este miércoles un enfrentamiento amistoso para el próximo 6 de junio. El encuentro servirá como una de las últimas pruebas de fuego para el combinado europeo antes de su desembarco en el Mundial de Norteamérica 2026.

Por ABC Color

El partido representa el penúltimo compromiso de la escuadra dirigida por el español Roberto Martínez previo a su viaje a Estados Unidos. La cita mundialista cobra un valor histórico para su máxima figura, Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años está a las puertas de convertirse en el primer futbolista en la historia en disputar seis Copas del Mundo.

A través de un comunicado oficial, la ANFP ratificó el acuerdo: “La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio”. Aunque el choque ya es un hecho, las autoridades aún no han precisado la sede donde se llevará a cabo el encuentro.

Para La Roja, que no logró su boleto al Mundial tras finalizar en los últimos puestos de las clasificatorias sudamericanas, este partido significa volver a medir fuerzas con la Seleção después de casi una década. El último antecedente data de la Copa Confederaciones 2017, cuando Chile eliminó a los lusos en una recordada tanda de penales durante las semifinales.

Tras medir a los sudamericanos, Portugal cerrará su preparación el 10 de junio en Leiria frente a un rival aún por confirmar. Cabe recordar que, en la cita mundialista, CR7 y compañía integran el Grupo K junto a Colombia y Uzbekistán, con un debut programado para el 17 de junio en Houston, Texas.

A pesar de la planificación, el calendario portugués enfrenta un contratiempo. El amistoso pactado contra México para el 28 de marzo —destinado a reinaugurar el Estadio Azteca— se encuentra en duda. La Federación Portuguesa de Fútbol expresó su preocupación debido a la “delicada situación que se vive actualmente en México”, tras una reciente ola de violencia desatada por el crimen organizado tras la caída del capo Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Pese a este clima de tensión, la federación mexicana y la FIFA han brindado partes de tranquilidad, asegurando que existe un “deseo mutuo” entre ambas selecciones por llevar adelante el compromiso en la capital azteca.

esponsors especiales de Mundial x ABC