Chile y Portugal confirman amistoso previo al Mundial 2026

El partido representa el penúltimo compromiso de la escuadra dirigida por el español Roberto Martínez previo a su viaje a Estados Unidos. La cita mundialista cobra un valor histórico para su máxima figura, Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años está a las puertas de convertirse en el primer futbolista en la historia en disputar seis Copas del Mundo.
A través de un comunicado oficial, la ANFP ratificó el acuerdo: “La Federación de Fútbol de Chile y la Federación Portuguesa de Fútbol confirman partido que enfrentará a La Roja con el equipo lusitano en la Fecha FIFA de junio”. Aunque el choque ya es un hecho, las autoridades aún no han precisado la sede donde se llevará a cabo el encuentro.
Para La Roja, que no logró su boleto al Mundial tras finalizar en los últimos puestos de las clasificatorias sudamericanas, este partido significa volver a medir fuerzas con la Seleção después de casi una década. El último antecedente data de la Copa Confederaciones 2017, cuando Chile eliminó a los lusos en una recordada tanda de penales durante las semifinales.
Tras medir a los sudamericanos, Portugal cerrará su preparación el 10 de junio en Leiria frente a un rival aún por confirmar. Cabe recordar que, en la cita mundialista, CR7 y compañía integran el Grupo K junto a Colombia y Uzbekistán, con un debut programado para el 17 de junio en Houston, Texas.
A pesar de la planificación, el calendario portugués enfrenta un contratiempo. El amistoso pactado contra México para el 28 de marzo —destinado a reinaugurar el Estadio Azteca— se encuentra en duda. La Federación Portuguesa de Fútbol expresó su preocupación debido a la “delicada situación que se vive actualmente en México”, tras una reciente ola de violencia desatada por el crimen organizado tras la caída del capo Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.
Pese a este clima de tensión, la federación mexicana y la FIFA han brindado partes de tranquilidad, asegurando que existe un “deseo mutuo” entre ambas selecciones por llevar adelante el compromiso en la capital azteca.