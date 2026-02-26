Claudia Sheinbaum ratifica seguridad para el Mundial 2026

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum enfatizó que el canal de comunicación con el máximo organismo del fútbol mundial permanece abierto y fortalecido. La gobernante destacó la postura del titular de la entidad internacional para disipar dudas sobre la capacidad organizativa del país: “Ayer también dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estamos en comunicación, que tiene confianza. Y no hay problema, al revés, hay confianza”.

Estas declaraciones surgen como respuesta directa a las versiones que sugerían una posible cancelación del esperado duelo amistoso entre México y Portugal, programado para marzo con la presencia de Cristiano Ronaldo. Al respecto, la presidenta fue tajante: “O sea, no hay ningún problema”, reafirmando el “deseo mutuo” de ambas federaciones para jugar en el Estadio Azteca el próximo 28 de marzo.

Pese a la ola de violencia registrada el pasado domingo en respuesta a la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades mexicanas sostienen que no existen obstáculos para el desarrollo del certamen que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

La presidenta subrayó que las declaraciones de Gianni Infantino un día antes, donde afirmó tener una “confianza total en México”, avalan la planificación en las tres sedes confirmadas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En sintonía con el Ejecutivo Federal, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que tras una reunión con las oficinas de la FIFA en México, el organismo rector del fútbol mundial confirmó que no tiene ninguna intención de modificar el reparto de partidos.

Cabe recordar que México tiene asegurados trece encuentros en total: cinco en el emblemático Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey, manteniendo así su estatus como pieza fundamental de la cita mundialista de 2026.