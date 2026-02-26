Millonarios y Pereira abren la novena fecha de liga colombiana con la necesidad de sumar

El equipo azul es decimoquinto con ocho puntos y viene de caer 3-2 en su visita a Internacional de Bogotá en la fecha anterior, un resultado que cortó impulso y dejó dudas defensivas, pese a su capacidad ofensiva. En El Campín, sin embargo, Millonarios suele asumir el protagonismo y sabe que no puede ceder más puntos si quiere mantenerse en el lote de arriba.

Pereira, por su parte es decimoctavo con cuatro unidades, empató 2-2 frente a Pasto y ha mostrado irregularidad: compite, pero le cuesta sostener ventajas.

El cruce de esta noche en Bogotá enfrenta a dos planteles con vocación ofensiva y antecedentes recientes de partidos abiertos.

La jornada continuará el sábado con varios focos de atención: Alianza recibirá al América de Cali, que llega fortalecido tras su 3-0 sobre Jaguares, resultado que lo reafirmó como uno de los equipos más sólidos en este arranque.

Además, Jaguares intentará recomponerse ante Junior, que viene de caer 2-1 frente a Santa Fe en la fecha pasada y necesita regularidad para no rezagarse.

En la franja nocturna del sábado, Deportivo Independiente Medellín será local ante Bucaramanga. El equipo antioqueño empató 2-2 con Llaneros en la fecha pasada y dejó escapar puntos tras un juego intenso; Bucaramanga, en cambio, sufrió una dura caída 4-0 frente a Once Caldas, que fue uno de los grandes protagonistas de la jornada 8 con su contundencia ofensiva.

El domingo, Pasto se medirá con Cúcuta en duelo de equipos que vienen de empates con goles, mientras que Águilas Doradas enfrentará a Internacional de Bogotá, que llega motivado tras superar a Millonarios y liderar el campeonato con 17 puntos.