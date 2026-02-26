Seis clubes de la Premier encabezan el sorteo de octavos de la Champions League

Pero el poderío financiero del campeonato inglés no siempre se ha traducido en dominio en las competiciones continentales, ya que ningún club de la Premier ha participado en las dos últimas finales de la Liga de Campeones.

Clubes como el Real Madrid, Barça, Bayern Múnich o Paris Saint-Germain suelen tener tal superioridad sobre sus rivales en sus respectivos países que pueden llegar más frescos a las decisivas eliminatorias de la Liga de Campeones.

Cinco equipos de la Premier League –Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City– terminaron entre los ocho primeros de los 36 participantes para asegurarse el pase directo a los octavos de final de la competencia.

La pregunta ahora es cuántos equipos de la Premier League alcanzarán los cuartos de final, con el Newcastle-Chelsea como el único posible cruce íntegramente inglés en octavos.

* Posibles emparejamientos: PSG o Newcastle contra Chelsea o Barcelona; Galatasaray o Atlético Madrid contra Liverpool o Tottenham Hotspur; Real Madrid o Bodo/Glimt contra Manchester City o Sporting; Atalanta o Bayer Leverkusen contra Arsenal o Bayern Múnich.