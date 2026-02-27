Sudamericano Femenino Sub 20: Hoy, el último tren al Mundial

La selección nacional femenina Sub 20 buscará un triunfo que le permita la clasificación directa frente a las ecuatorianas, a partir de las 18:00, en el estadio del Centro de Alto Rendimiento Femenino (Carfem), en Ypané.

De sumar los tres puntos, la Albirroja llegaría a 7, con lo que ocupará una de las cuatro plazas mundialistas, atendiendo a que Argentina y Colombia, ambas también con 4 puntos al igual que Paraguay, juegan entre si, en el mismo horario, pero en Villa Elisa.

En caso de empate, Paraguay dependerá del resultado entre Argentina y Colombia para conocer su suerte.

La jornada se cierra con el juego entre Brasil y Venezuela, a las 22:00 en el Carfem, para conocer a la campeona del Sudamericano, ya que la canariña llega con 10 puntos a la última fecha y Ecuador con 8, las únicas en condiciones de pelear por el título.