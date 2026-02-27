Fútbol Internacional
27 de febrero de 2026 - 20:30

Sudamericano Femenino Sub 20: Hoy, el último tren al Mundial

Claudia Martínez (18 años), delantera de la selección nacional femenina Sub 20.
Paraguay juega este sábado su última carta por obtener un cupo al Mundial Femenino Sub 20 de Polonia, cuando se enfrente en la quinta y última fecha del Hexagonal final del Sudamericano a Ecuador, selección ya clasificada junto con Brasil.

Por ABC Color

La selección nacional femenina Sub 20 buscará un triunfo que le permita la clasificación directa frente a las ecuatorianas, a partir de las 18:00, en el estadio del Centro de Alto Rendimiento Femenino (Carfem), en Ypané.

De sumar los tres puntos, la Albirroja llegaría a 7, con lo que ocupará una de las cuatro plazas mundialistas, atendiendo a que Argentina y Colombia, ambas también con 4 puntos al igual que Paraguay, juegan entre si, en el mismo horario, pero en Villa Elisa.

En caso de empate, Paraguay dependerá del resultado entre Argentina y Colombia para conocer su suerte.

La jornada se cierra con el juego entre Brasil y Venezuela, a las 22:00 en el Carfem, para conocer a la campeona del Sudamericano, ya que la canariña llega con 10 puntos a la última fecha y Ecuador con 8, las únicas en condiciones de pelear por el título.