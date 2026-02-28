28 de febrero de 2026 - 10:55
1-0. Jorge de Frutos da ventaja al Rayo al descanso
Madrid, 28 feb (EFE).- Un gol de Jorge de Frutos a los 35 minutos permite al Rayo Vallecano llegar al descanso con ventaja frente al Athletic Club de Bilbao, en el partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports que se disputa en el Estadio de Vallecas.
El gol del Rayo llegó tras una jugada iniciada en el centro del campo por Gerard Gumbau, que cedió a su izquierda para Álvaro García y éste, a su vez, puso un centro que tras tocar en Jesús Areso, llegó a Jorge de Frutos, que remató a gol con Unai Simón vencido.