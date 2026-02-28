Almada: "Hicimos méritos para ganar y perder así duele"

"Hay que levantarse y ser fuerte, no hay más. Este deporte es injusto y hoy se volvió a demostrar. No puedo reprochar nada a los jugadores porque en varios lapsos del partido superamos a un rival muy poderoso", explicó el preparador oviedista.

Almada lamentó que "el único disparo a puerta del Atlético de Madrid en todo el partido" fuese el 0-1 de Julián Álvarez y defendió que durante varios lapsos del encuentro "el Oviedo fue superior a un rival muy poderoso".

"El partido en Vallecas es el más trascendente hasta ahora. Es un partido definitorio y tenemos que ganar como sea", concluyó el técnico del Real Oviedo al ser preguntado por el partido de este miércoles ante el Rayo Vallecano.