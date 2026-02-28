Barcelona, club con más camisetas vendidas en Europa

En este apartado, el Barça supera al Real Madrid, que es segundo con 231 millones facturados, al Bayern Múnich (189 millones), Manchester United (172 millones) , Arsenal (151 millones), Liverpool (148 millones), Tottenham (102 millones) , Galatasaray (99 millones), Chelsea (95 millones), PSG (88 millones) y Manchester City (88 millones).
En cuanto a los ingresos totales, solo el Real Madrid supera con 1.184 millones de euros al Barça (989 millones).
Por debajo, y a más de 100 millones de distancia están Bayern Múnich (861 millones), Manchester City (855 millones), Liverpool (852 millones), PSG (837 millones), Arsenal (822 millones), Manchester United (793 millones), Tottenham (673 millones) y Chelsea (585).
El Barcelona es también el segundo que más factura en el área comercial con 499 millones, únicamente superado de nuevo por el Real Madrid (568 millones) y por delante de clubes como el City (426 millones), Bayern (402 millones), United (384 millones), Liverpool (382 millones), PSG (349 millones) o Arsenal (313 millones).
En todas estas clasificaciones, son mayoritarios los clubes de la Premier League. Y en clave azulgrana, la buena noticia es que el Barça aparece en el podio de estas estadísticas sin tener su nuevo estadio, el Spotify Camp Nou, acabado y a pleno rendimiento. EFE