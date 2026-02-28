Bordalás: "Auguro un gran futuro a Arbeloa"

El Getafe visitará este lunes el estadio Santiago Bernabéu y el preparador del conjunto azulón alabó a Arbeloa, que sustituyó a Xabi Alonso después de la Supercopa de España que perdió el Real Madrid frente al Barcelona.

"Arbeloa acaba de llegar. Es un entrenador que lleva poco tiempo. Le auguro un gran futuro. Siempre le deseo lo mejor a cualquier colega y compañero. Seguro que llegará lejos como técnico. La responsabilidad en el Real Madrid es muy grande y creo que lo está haciendo bien", dijo.

También habló sobre la ausencia de Kylian Mbappé, que no podrá enfrentarse al Getafe por problemas en una rodilla. El técnico alicantino, lamentó su ausencia:

"Siempre mi deseo es que estén los mejores. Amo este deporte y esta profesión y quiero que estén los mejores. Eso me hace crecer como técnico y entrenador y como aficionado disfrutar de los mejores jugadores. Siempre es una pena que no estén los mejores jugadores de la talla de Mbappé", apuntó.

Bordalás dejó claro que es consciente de que se enfrentará a uno de los "mejores equipos de la historia del fútbol" y, por ello, la dificultad de sumar algo positivo en el Bernabéu será elevada.

"Pero el equipo ha trabajado bien durante la semana. Afrontamos el partido con ilusión y ganas. Hemos corregido errores. Sabemos de la dificultad, pero el equipo afronta el partido con la máxima ilusión e intensidad de sacar un resultado positivo".

"En el Bernabéu siempre es dificilísimo. Es muy complicado. Sobre todo en momentos en los que el rival ha experimentado una mejora en cuanto a juego y resultados. Se está jugando el campeonato. Hay una diferencia abismal. Son jugadores estrellas, de un nivel 'top' y siempre es muy difícil", añadió.

También reconoció que la llegada de cinco fichajes en el mercado de invierno (Sebastián Boselli, Martín Satriano, Veljjko Birmancevic, Zaid Romero y Luis Vázquez), ha traído más alternativas en su plantilla a la hora de confeccionar alineaciones y de experimentar durante los partidos.

"Tampoco es que tengamos una de las plantillas más amplias, pero los que han llegado ayudan a tener más alternativas", sentenció.

Concretó en dos jugadores, Luis Vázquez y Satriano, los dos delanteros que ahora acumulan más minutos en el Getafe.

"Su aportación es muy positiva. Nos ayudan muchísimo en ataque. Aparte de los goles que han hecho, el trabajo es muy bueno, nos dan alternativas a nivel ofensivo. Han tenido que jugar prácticamente todo. Venían sin ritmo de competición y eso requiere un periodo de adaptación que están asumiendo bien. Ojalá sigan ayudándonos de aquí a final de temporada".

También habló sobre Birmancevic, que disputó sus primeros minutos la pasada jornada frente al Sevilla.

"Todo requiere un periodo. El chico ha venido con mucha ilusión. No conocía la Liga. Viene de una Liga que la exigencia es inferior (República Checa) a la nuestra. Necesita un periodo. Puede aportar velocidad, ha hecho goles en la competición en la que estaba, pero la exigencia de LaLiga es mayor. Poco a poco le vemos mejor, le vemos implicado, está bien adaptado al vestuario y entre todos le ayudamos para que pueda mejorar".

Por último, habló sobre la serie de partidos que afrontará el Getafe, todos de máxima dificultad, con enfrentamientos ante el Real Madrid, el Betis y el Atlético de Madrid.

"No pensamos más allá del partido del lunes. Siempre ha sido nuestra forma de afrontar la competición. No podemos pensar más allá de lo inmediato, que es el Real Madrid. Luego el Betis, luego el Atlético y así sucesivamente. Es bonito afrontar la competición y disfrutar de esta profesión. Veo ilusionados y con ganas a mis jugadores, que es importante", finalizó.