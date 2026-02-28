El campeón Toluca derrota al Guadalajara y es el nuevo líder del Clausura mexicano

Jesús Gallardo y Jorge Díaz convirtieron por los monarcas de liga, que le dieron un baile a su rival en la primera media hora de juego y después protegieron la ventaja.

En su estadio, a 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed fueron mejores ante un Guadalajara con desorden en la defensa y nulo en el ataque.

Richard Ledezma cometió un penalti que Gallardo convirtió para poner el marcador 1-0 en el minuto 5.

Toluca siguió adelante y en el 16 amplió la diferencia a su favor con un golpe de derecha de Díaz a pase del portugués Paulinho.

El argentino Gabriel Milito, estratega de las Chivas, hizo ajustes para el segundo tiempo, en el que Toluca se mantuvo ordenado ante un Guadalajara que terminó mejor.

En el 69, Ángel Sepúlveda disparó por fuera y en el 75 Ricardo Marín llegó con peligro al área, pero fue detenido por el guardameta de Toluca, Luis García, con un oportuno achique.

Toluca llegó a 5 triunfos, 3 empates y 18 puntos, los mismos que el Guadalajara, al que supera por mejor diferencia de goles.

La octava jornada del campeonato comenzó este viernes cuando el brasileño Juninho le dio a los Pumas UNAM un empate 1-1 en casa de los Xolos de Tijuana.

Junhino anotó de derecha en el minuto 45+4, luego de que los locales habían tomado ventaja con un gol de Ramiro Árciga en el minuto 40 a pase de Kevin Castañeda.

En los otros partidos de este viernes, el Juárez FC superó por 3-1 al Atlas, con goles del panameño José Luis Rodríguez y Denzell García, además de un autogol del brasileño Gustavo Ferrareis; el Mazatlán le ganó por 1-0 al Pachuca con gol del brasileño Luiz Teodora 'Dudu' y el Querétaro empató 2-2 ante el Santos Laguna.

Hoy el Puebla venció por 0-1 al San Luis con un gol de Esteban Lozano.

Este sábado el Monterrey del centrocampista español Sergio Canales recibirá al Cruz Azul, y el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa, visitará al América.

Además el León jugará en su estadio ante el Necaxa.