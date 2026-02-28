El Mazatlán vence al Pachuca del venezolano Salomón Rondón

El tanto del triunfo lo anotó el brasileño Luiz Teodora 'Dudu'.

Con el resultado, el Mazatlán llegó a siete puntos en la decimocuarta posición; los Tuzos se quedaron con 14 unidades en el quinto escalón del torneo.

El Pachuca dominó el primer tiempo con Rondón como referente ofensivo, pero sin efectividad frente al arco.

Rondón tuvo la opción más clara en el minuto 13, luego de una serie de rebotes a un par de metros de la línea de gol en un balón que le quedó a la pierna derecha, pero en el que no tuvo puntería.

El local se fue arriba en tiempo agregado, cuando el argentino Facundo Almada ganó un cabezazo dentro del área que prolongó a la entrada de 'Dudu', quien remató sin marca frente al guardameta.

En el segundo tiempo fue expulsado Sebastián Santos, por Mazatlán a 15 minutos del final, situación que los Tuzos aprovecharon para lanzarse con todo por el empate, pero ni Rondón, ni el ecuatoriano Enner Valencia, ni el colombiano Luis Quiñones encontraron la red.

En otro partido el Querétaro empató 2-2 ante el Santos Laguna.

Por el local marcaron el argentino Mateo Coronel y el uruguayo Santiago Homenchenko, de penalti.

Los goles de Santos fueron del también argentino Lucas Di Yorio anotó, desde los 11 pasos, y del ecuatoriano Carlos Gruezo; ambos fueron expulsados en la segunda mitad.

Cerrará la actividad de este viernes Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, ante el Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, y el partido entre Juárez y Atlas.

La octava jornada continuará este sábado con cinco partidos.

Acapara reflectores el juego entre el Toluca que recibirá al líder Guadalajara, que es dirigido por el argentino Gabriel Milito.

También llaman la atención los partidos entre el Monterrey, del español Sergio Canales, contra Cruz Azul, y la visita de Tigres, en el que juega Ángel Correa, al América.

En otros partidos San Luis chocará con el Puebla y el León jugará con el Necaxa.