El Sporting busca asaltar los puestos de promoción ante un Leganés en mala racha

Los de Borja Jiménez, técnico de los madrileños la pasada temporada, se encuentran en la octava posición de la tabla a un solo punto de los puestos de promoción de ascenso, con Córdoba y Las Palmas como rivales más próximos en la clasificación, que disputarán su partido esta jornada después que los asturianos.

El Sporting afronta ante los madrileños su segundo partido consecutivo en casa, y de nuevo ante un recién descendido en problemas, habiendo empatado una semana atrás ante el Valladolid (2-2) en un partido nuevamente marcado por una larga desconexión del equipo cuando tenía ventaja en el marcador.

Borja Jiménez, que se mide a su exequipo más reciente y donde cosechó un ascenso a Primera División, afronta el partido con los mismos efectivos que ante los blanquivioleta, con apenas un par de interrogantes para el once salvo que decida realizar rotaciones para dar descansos y solo las bajas por lesión de Nacho Martín, Andrés Cuenca y Loum.

En portería se mantendría Yáñez, con una línea de cuatro en defensa por delante apostando por Rosas y Oliván en los laterales y una pareja de centrales en la que continuarían Curbelo y Pablo Vázquez.

En el medio del campo los rojiblancos aparecen esas dudas a raíz de la citada baja de Nacho Martín por unas molestias en el Aquiles, lo que empujó a la titularidad en el último partido a Justin Smith para aportar más físico, pero pudiendo ser Bernal una alternativa al canadiense si Borja busca tener mayor control de balón o introducir a Gaspar con un cambio de sistema hacia el 4-2-3-1.

Más segura parece la continuidad de Manu Rodríguez en el doble pivote junto a Corredera con algo más de libertad, dejando que el tridente de ataque lo conformen las referencias ofensivas de los asturianos: Gelabert, Dubasin y Otero.

El Leganés afrontará el más difícil todavía y tratará de poner fin ante el Sporting de Gijón a una racha de tres derrotas consecutivas a domicilio en un escenario, el estadio del Molinón, donde el conjunto madrileño nunca ha logrado la victoria.

Ni tan siquiera bajo la dirección de Borja Jiménez, el técnico que condujo hace dos años al Leganés hasta la máxima categoría del fútbol español.

Una circunstancia que dota al encuentro de un carácter emocional que no impidió, sin embargo, asaltar el pasado mes de diciembre el estadio de Butarque, tras imponerse por 0-1 al su exequipo con un gol del belga Jonathan Dubasin en los últimos minutos.

Duelo en el que como volverá a ocurrir este domingo en el Molinón el técnico del Leganés, Igor Oca, tendrá que lidiar con la difícil misión de sustituir en el lateral derecho Rubén Peña, que se perderá la cita por lesión.

Si en el choque de la primera vuelta el preparador 'pepinero' apostó por el joven Marcos Leiva como su sustituto, todo indica que en este ocasión¡ Oca confiará en el uruguayo Sebastián Figueredo, que ya fue el encargado de suplir a Peña cuando se lesionó la pasada semana ante la Cultural Leonesa.

No obstante, el entrenador del Leganés no descartó la posibilidad de trasladar al central Lalo Aguilar al lateral derecho, si bien eso conllevaría más modificaciones en una zaga que se ha mostrado invariable en las siete últimas jornadas.

Igualmente existen dudas sobre si el entrenador blanquiazul volverá a contar con Gonzalo Melero como compañero del guineano Amadou Diawara en la medular o apostará ante el Sporting por un perfil más fisico y devolverá la titularidad a Seydouba Cissé, tres jornadas después.

La necesidad puntuar para alejarse de unos puestos de descenso de los que sólo separan cuatro unidades al Leganés así como la mala imagen dejada en la primera parte ante la cultural abren también la posibilidad de cambios en los tres cuartos.

Una línea a la que podría volver Juan Cruz, tras quedarse en el banquillo la pasada jornada, como acompañante de Dani Rodríguez y Óscar Plano, que parecen indiscutibles en la banda izquierda y la posición de enganche.

Más difícil parece que el ecuatoguineano Luis Asué, pese a firmar el gol del empate ante la Cultural, ocupe de inicio la punta del ataque, que parece destinada bien a Alex Millán o Diego García que se han alternado en la titularidad en las últimas semanas.

Sporting: Yáñez; Rosas, Curbelo, Pablo Vázquez, Oliván; Smith, Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert y Otero.

Leganés: Soriano; Figueredo, Lalo Aguilar, Marvel, Franquesa; Diawara, Melero o Cissé; Juan Cruz, Óscar Plano, Dani Rodríguez y Alex Millán o Diego García.

Árbitro: Daniel Palencia (Comité Vasco)

Estadio: El Molinón-Enrique Castro "Quini"