El Valencia quiere coger aire; Osasuna, acercarse a Europa

El Valencia es decimosexto con 26 puntos, solo dos por encima del descenso, mientras que Osasuna se sitúa en una cómoda novena posición con 33 puntos, después de alargar su racha de triunfos con la última victoria ante el Real Madrid en El Sadar.

Osasuna ha tomado la medida a los valencianistas en Mestalla, donde los locales solo han ganado en una ocasión en los últimos cinco partidos, y eso que el equipo navarro tan solo ha conseguido salir con los tres puntos de Mestalla en cuatro ocasiones en toda su historia.

El equipo blanquinegro afronta un mes de marzo crucial en la lucha por la permanencia, con tres partidos ante rivales directos. Los de Carlos Corberán, que esta campaña solo han ganado seis partidos de los veinticinco disputados, necesitan enlazar victorias para alejarse del descenso.

El Valencia sigue afectado por numerosas bajas. A las ya conocidas de Diakhaby y Foulquier, dados de baja en la competición tras ser operados, y del portero Julen Agirrezabala, se ha sumado la de José Copete. El central sevillano también pasará por el quirófano debido a su reciente lesión de menisco en la rodilla izquierda.

Su baja y la de Diakhaby dejan al Valencia con Eray Cömert, Unai Núñez y César Tárrega de centrales. Además, el argentino Lucas Beltrán no estará disponible por segundo partido consecutivo por molestias en la rodilla, y se queda fuera Renzo Saravia, el lateral derecho argentino fichado recientemente.

En cambio, Corberán podría recuperar a Diego López, que se perdió los dos últimos partidos contra el Levante y Villarreal por molestias en la rodilla.

El once valencianista podría ser similar al del último partido en La Cerámica, con la incógnita de si el central Unai Núñez seguirá como lateral derecho o esa demarcación la ocupará Thierry. Tárrega entrará en el puesto de Copete y Corberán podría mantener el trivote de Ugrinic, Guido Rodríguez y Javi Guerra.

Osasuna, por su parte, quiere seguir con la inercia de la victoria ante el Real Madrid 15 años después gracias al gol en el minuto 93 de Raúl García de Haro. Ese triunfo, construido desde la unión, la eficacia y la solidez defensiva, supuso la novena victoria del curso y consolidó a los rojillos con 33 puntos en la tabla.

Alessio Lisci celebra el estado de forma de Osasuna, restando importancia a la última jornada: “Estamos con confianza, pero hay que olvidar al Real Madrid. Al final son tres puntos y no son seis, tenemos que ser fríos”.

Sobre la situación del Valencia, Lisci fue claro: “Es engañoso, tienen una muy buena plantilla y muy buen entrenador, con menos puntos de los que se merecen. Cuando los ves jugar se nota que tienen muchos automatismos. Mestalla es una afición que al final del año te suma puntos”.

Lisci contará con todos sus efectivos salvo Aimar Oroz, sancionado por acumulación de amarillas. Su baja podría abrir la puerta a Raúl Moro, retrasando a Rubén García junto a Jon Moncayola y Lucas Torró, o dar entrada a Iker Muñoz para reforzar la medular.

En ataque no hay dudas: Ante Budimir, autor de 12 goles este curso -el último de penalti ante el Madrid-, será la referencia ofensiva. El croata quiere seguir ampliando su cuenta en un choque que enfrentará confianza y urgencias en un escenario de máxima presión. Además, Boyomo vuelve a la convocatoria tras lesión.

Valencia: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Rioja, Ugrinic, Guido Rodríguez, Ramazani; Javi Guerra y Sadiq.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando; Javi Galán; Rubén García, Torró, Moncayola; Víctor Muñoz, Budimir y Moro.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro).