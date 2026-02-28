Le Normand: "Sufrimos y ganamos"

"Sufrimos y ganamos. Estoy contento. Ellos también se jugaban la vida, han jugado un partido muy bueno, ha sido un partido bonito para la afición, hemos sabido sufrir en esos momentos y con la calidad que tenemos delante hemos metido gol", dijo a 'Movistar'.

El 0-1 fue de Julián Alvarez. "Ya había metido gol hace poco, Julián está muy bien y va a meter muchos más goles. Estoy seguro", apuntó el central, que consideró que siempre es mejor llegar "ganando" a un encuentro como el del próximo martes contra el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.