Real B y Depor, duelo en Zubieta entre dos equipos que miran hacia arriba

El filial 'txuri urdin' llega al encuentro en su mejor momento de la temporada tras encadenar tres victorias consecutivas ante Andorra, Málaga y Cádiz.

Los de Ansotegi, eso sí, volverán al estadio de Zubieta para los próximos dos compromisos, ante Deportivo y Castellón, tras abandonar, nuevamente, Anoeta.

Los donostiarras sueñan con una permanencia que cada vez está más cerca, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Ahora llegan dos partidos, ambos en casa, de un nivel muy alto ante conjuntos que pelean por el ascenso directo, por lo que la situación positiva puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Eso sí, los 'potrillos' sueñan con volver a vencer al Depor tal y como hicieron en Riazor (0-3) en su primer triunfo a domicilio del curso.

Esta vez, Ansotegi recupera a Gorka Gorosabel tras cumplir sanción en Cádiz, aunque cuenta con las dudas de Luken Beitia, que está en Mallorca con el primer equipo, y de Iker Calderón para el choque. Las bajas seguras son las de Orobengoa, Darío Ramírez y Orobengoa.

En cuanto al once, la gran duda está en saber quién será el acompañante de Kita en el centro de la zaga ante la incógnita de Beitia.

Si el de Elgoibar no llega a tiempo, será Unax Ayo, con ficha del C, quien complete la defensa 'txuri urdin' para medirse a uno de los mejores ataques de la competición. El resto, se espera algo muy similar al que ganó en Cádiz con un juego brillante.

Por su parte, el Deportivo se encuentra sumido en un nerviosismo e inquietud constante por la exigencia de lograr el ascenso directo, según su entrenador, Antonio Hidalgo.

“Nunca me había pasado, ni como jugador ni como entrenador, que estando cuartos y después de una victoria, el ambiente fuera tan pesimista”, afirmó el técnico blanquiazul en la rueda de prensa previa al duelo de San Sebastián.

El pesimismo se ha instalado en el deportivismo por el pobre juego que está ofreciendo su equipo. Pero Hidalgo se defiende de las críticas. Su equipo es cuarto, a solo tres puntos del Castellón, que ocupa la segunda plaza que otorga el último billete directo a Primera División.

El preparador catalán ya se ha dado cuenta de la dimensión que supone entrenar al Dépor, aunque venga de una larga travesía en la categoría de bronce. Es un campeón de Liga y la exigencia es máxima. Ascender es prioritario, y el deportivismo lo quiere conseguir por la vía rápida.

Frente al Eibar, su equipo volvió a celebrar una portería a cero. Esa es una de las obsesiones de Hidalgo, preocupado en encontrar el equilibrio entre la pegada de ataque y las concesiones defensivas. La valentía de las jóvenes promesas de la Seal Sociedad supondrán otra prueba de fuego.

En Zubieta, el entrenador deportivista no podrá contar con su futbolista más determinante en ataque, el internacional sub-21 Yeremay Hernández, que cumplirá su partido de sanción tras ser expulsado ante el Eibar.

Su ausencia abrirá las puertas de la titularidad a Luismi Cruz, salvo que Hidalgo apueste por jugar con dos delanteros. La otra novedad será la vuelta del italiano Giacomo Quagliata tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Ayo, Kita, Balda; Ibai Aguirre, Carbonell, Mikel Rodríguez; Dani Díaz, Astiazarán y Carrera.

Deportivo: Álvaro Ferllo; Alti, Noubi, Loureiro, Quagliata; Riki, José Ángel o Villares; Luismi Cruz, Mario Soriano, David Mella; Zakaria.

Árbitro: Sergiu C. Muresan Muresan (Comité Valenciano).