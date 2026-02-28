Simeone convoca a Julio Díaz y mantiene las bajas de Barrios y Nico González

Julio Díaz se ha entrenado los últimos días con el primer equipo y es la alternativa para dar descanso a Matteo Ruggeri en el lateral zurdo. El internacional sub’20 español aún no ha debutado en encuentro oficial con la plantilla del conjunto madrileño.

Simeone, mientras, tiene las conocidas bajas de Pablo Barrios, fuera por séptimo choque seguido, y Nico González, que empezó la reincorporación progresiva al grupo en la sesión de este viernes, pero que no ha entrado en la citación todavía. Es su cuarto duelo consecutivo de baja.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Mario de Luis; los defensas Marcos Llorente, Nahuel Molina, Marc Pubill, Julio Díaz, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Alex Baena, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; el extremo Giuliano Simeone; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.