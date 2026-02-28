Simeone: "El gol de Julián Álvarez me pone contento por el equipo y por él"

"Julián Álvarez es un jugador reconocido mundialmente al que quieren muchos equipos, y lo tenemos nosotros. Estamos muy contentos por él porque el gol es un aliciente para los delanteros", explicó el preparador rojiblanco tras el 0-1 de su equipo.

Simeone comentó que "era importante ganar porque el Villarreal no consiguió hacerlo" y que se pudieron sobreponer en un buen segundo tiempo a "los esfuerzos realizados estas semanas" en otras competiciones como la Champions y la Copa.

"Me pone muy contento el debut de Julio Díaz en Primera. Esto es muy importante también para el filial en general, pueden ayudarnos. Julio jugó con personalidad, fue agresivo y tomó buenas decisiones. Ahora lo tiene que sostener", concluyó el técnico del Atlético de Madrid sobre el debut del canterano Julio Díaz.