Zaid Romero, el nuevo 'stopper' del Getafe

Hay futbolistas que llegan en el mercado de invierno como quien llega a una estación intermedia: sin ruido, sin focos y con la sensación de que su carrera ha tomado un desvío inesperado. Zaid Romero aterrizó en el Getafe y, en un breve margen de tiempo, ha hecho lo más difícil en el fútbol: pasar de ser prescindible a imprescindible.

El central argentino encontró en Bordalás algo más que minutos. Encontró fe. Y eso, para un central, es media carrera. En Bélgica había sido casi un fantasma.

El entrenador Nicky Hayen primero, e Ivan Leko después, apenas contaron con aquel gigante argentino de 1,92 que sumó en el club belga siete apariciones dispersas entre Copa, Supercopa, Liga y Liga de Campeones. Demasiado poco para un jugador por el que el Club Brujas pagó seis millones de euros la temporada anterior.

Romero venía de jugar. De sentirse importante en Villa Dálmine, en Liga de Quito, en Estudiantes. En Europa, en cambio, la historia se torció. La competencia con Brandon Mechele y Joel Ordóñez, algún error penalizado con severidad y una confianza que nunca terminó de asentarse, lo fueron apartando.

Leko sólo le convocó una vez en su último tramo y le dejó siete veces en la grada. Para un central, nada erosiona más que la sospecha permanente.

La llamada del Getafe fue, por tanto, un alivio. Y Bordalás se encontró con un jugador comprometido, combativo y con hambre de reivindicación. Exactamente el perfil que encaja en el ideario azulón.

Pero no es sólo cuestión de actitud. Romero aporta lo que el Getafe necesitaba con urgencia esta temporada: poderío aéreo, contundencia, velocidad al cruce y una salida de balón más limpia de lo habitual en el molde 'bordalasiano'. Un central moderno con mentalidad antigua: primero cerrar, luego jugar.

Apenas necesitó unas sesiones de adaptación para entrar directo al once. Y del once no se ha movido. Noventa minutos completos ante Celta, Alavés, Villarreal y Sevilla. Cuatro partidos, un solo gol encajado. A veces las estadísticas no cuentan toda la verdad, pero en este caso la subrayan: con Zaid Romero, el Getafe ha recuperado algo más que solidez; ha recuperado identidad.

Bordalás siempre ha construido desde atrás. Hasta la extenuación, si hace falta. Y ahora tiene un nuevo muro para el Bernabéu. Vinícius, el jugador más en forma del Real Madrid, y toda la zona de ataque del equipo de Álvaro Arbeloa, se toparán con un central que llegó buscando minutos y ha encontrado responsabilidad.

En un mes, Zaid Romero ha dejado de ser una nota a pie de página en el Brujas para convertirse en el "stopper" de un Getafe que vuelve a reconocerse en la firmeza defensiva. A veces el fútbol no necesita largos procesos: necesita el lugar adecuado. Y parece que Romero lo ha encontrado.