2-2. Hatate, en el 91, evita el triunfo del Rangers

El Rangers, que aspira a ganar el título de la Liga de Escocia, dispuso de una ventaja de dos goles con un doblete del portugués Chermiti en la primera parte, en los minutos 8 y 26, renta con la que alcanzó el descanso. El que abrió el marcador lo logró con una espectacular chilena que sorprendió al portero finlandés Viljami Sinisalo.

Pero el Celtic, descolgado en la tabla, lejos del primer puesto, reaccionó y en el minuto 56 acortó distancias Kieran Tierney a pase de Benjamin Nygren.

En el 90, Nicolas Raskin cometió una falta dentro del área sobre el nipón Daizen Maeda. El penalti lo lanzó Hatate. Lo paró el meta Butland, pero el propio jugador japonés recogió el rechace, disparó de nuevo, el portero volvió a despejar el balón y, a la tercera, firmó el 2-2 definitivo.

El Rangers queda ahora a seis puntos del líder, el Hearts, que ganó al Aberdeen 1-0. Es segundo en la clasificación con dos de ventaja sobre el Celtic, tercero, tras disputarse la vigésima novena jornada.