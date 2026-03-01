3-1. Panathinaikos de Benítez gana al Aris en el debut de Grigoriou, sustituto de Jiménez

La buena racha del conjunto ateniense, que se medirá al Betis en los octavos de final de la competición continental, le acercó a la parte alta de la tabla que domina el Olympiacos del también español Jose Luis Mendilibar. El Panathinaikos comparte el cuarto puesto con e Levadiakos, igualados a 39 puntos, que lleva cuatro fechas sin ganar.

El primer gol de la temporada del defensa español Javi Hernández encarriló la victoria del Panathinaikos. Marcó el lateral a los nueve minutos, apase de Pavlos Pantelidis tras un córner.

El tanto se mantuvo durante más de una hora. Se agitó el encuentro en el 65, con el 2-0 que marcó el argentino Vicente Taborda que sustituyó a su compatriota Santino Andino.

El Aris, sin embargo, acortó distancias en el 72 gracias al serbio Uros Rakic que aprovechó un balón recibido por el español Carles Pérez pero a diez del final, Andrews Tetteh, que acababa de saltar al campo en lugar del polaco Karol Swiderski, hizo el tercer gol que sentenció el choque para los locales

El Panathinaikos ya lleva seis partidos sin perder y propició la derrota del Aris que llegó al choque con cinco sin conocer la derrota.