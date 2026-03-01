Fútbol Internacional
01 de marzo de 2026 - 12:55

Ávalos, goleador y figura de Independiente

Gabriel Ávalos Stumpfs (35 años) llegó a su cuarto gol en ocho partidos con Independiente en este 2026.
Independiente de Avellaneda consiguió el sábado un valioso triunfo por 2-0 como local contra Central Córdoba de Santiago del Estero, por la octava fecha del torneo Apertura del fútbol argentino. El paraguayo Gabriel Ávalos marcó el primer gol y fue el futbolista de más alto rendimiento en el partido.

Por ABC Color

Con los goles agónicos del paraguayo Gabriel Ávalos (minuto 89) y de Iván Marcone (95), los Diablos Rojos del Independiente, que salieron triunfantes contra Central Córdoba, marchan están terceros en la Zona A con 13 unidades, dos menos que el líder, Estudiantes de La Plata. El Ferrioviario, en cambio, es 12°, con 8 unidades.

“Ávalos está muy comprometido y trabaja muy serio. Su trabajo es muy bueno, no solo por los goles. Hoy Gabriel vale el doble. Si hay una oferta, el club puede hacer un esfuerzo para tenerlo mejor”, dijo Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, ante el supuesto interés de Fluminense de Brasil por el artillero guaraní. AFP