Ávalos, goleador y figura de Independiente

Con los goles agónicos del paraguayo Gabriel Ávalos (minuto 89) y de Iván Marcone (95), los Diablos Rojos del Independiente, que salieron triunfantes contra Central Córdoba, marchan están terceros en la Zona A con 13 unidades, dos menos que el líder, Estudiantes de La Plata. El Ferrioviario, en cambio, es 12°, con 8 unidades.

“Ávalos está muy comprometido y trabaja muy serio. Su trabajo es muy bueno, no solo por los goles. Hoy Gabriel vale el doble. Si hay una oferta, el club puede hacer un esfuerzo para tenerlo mejor”, dijo Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, ante el supuesto interés de Fluminense de Brasil por el artillero guaraní. AFP