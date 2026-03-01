Cruz Azul gana y salta al liderato con goles de los argentinos Rotondi y Palavecino

En la octava jornada del torneo, los celestes fueron superiores en un primer tiempo en el que dejaron ir por lo menos tres oportunidades más de goles, entre ellos un penalti fallado por el argentino José Paradela en el minuto 13.

La defensa del Monterrey falló de manera reiterada en su estadio, con el colombiano Stefan Medina en una mala noche; en el 17 cometió un error y propició que Cruz Azul tomara ventaja con un golpe de derecha de Rotondi.

Paradela dejó ir dos oportunidades claras de ampliar la ventaja y Palavecino estrello el balón en el travesaño, lo cual mantuvo al Monterrey con un solo gol de desventaja.

En la segunda mitad, los visitantes volvieron a superar a los regios del entrenados español Domenec Torrent y en el 62 pusieron el 2-0 con un gol de derecha de Palavecino a pase de Omar Campos.

Cruz Azul saltó al primer lugar con 6 victorias, un empate, una derrota y 19 puntos, uno más que el campeón Toluca y el Guadalajara, segundo y tercero de la clasificación, en ese orden.