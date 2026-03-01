El Sporting - Leganés se suspende por una emergencia médica en la grada

El partido se detuvo a los tres minutos de haber comenzado por una emergencia médica en el graderío sur del estadio, en uno de los vomitorios de acceso.

Un aficionado local se habría desvanecido, requiriendo de asistencia médica de urgencia, sin que fuentes oficiales hayan confirmado por el momento más causas de dicha intervención.

Los futbolistas se retiraron a vestuarios tras un cuarto de hora sobre el césped a la espera de instrucciones por parte del colegiado, Daniel Palencia Caballero.

Tras más de media hora desde que se detuvo el encuentro, finalmente se anunció por megafonía la suspensión definitiva del mismo, que quedará aplazado a una nueva fecha.

Mientras los aficionados abandonaban las gradas, el Sporting trasladaba el siguiente mensaje por vía interna: "Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica. En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes. Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio." EFE