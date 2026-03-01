Empezó la Copa de Asia femenina en Australia pendiente del conflicto en Oriente Medio

Una diana de Sam Kerr, en su regreso a las 'Matildas' tras 18 meses de baja, dio la victoria al conjunto de Joe Montemurro en un partido que registró un récord de asistencia en la historia del torneo con 44.379 espectadores.

No obstante, la atención se dirige hacia los sucesos en Oriente Medio. De hecho, la Confederación Asiática (AFC) ha asegurado en un comunicado que "continúa siguiendo de cerca los acontecimientos recientes en Medio Oriente durante este período desafiante".

"La principal prioridad de la AFC sigue siendo el bienestar y la seguridad de todos los jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados. En este sentido, mantenemos un contacto estrecho y regular con la selección nacional femenina de Irán y sus árbitros en Gold Coast, y les ofrecemos todo nuestro apoyo y asistencia", apunta.

El equipo femenino iraní tiene que jugar el lunes ante Corea del Sur en Gold Coast (10.00 CET/9.00 GMT) en el segundo encuentro del grupo A.

"La AFC seguirá evaluando la situación cuidadosamente en el mejor interés de todos los involucrados, guiada en todo momento por el bienestar de las jugadoras y el espíritu de unidad que define la Copa Asiática Femenina de la AFC", apuntó el organismo continental, que, por otro lado, ha aplazado los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Elite en la región oeste, programados inicialmente para este lunes y el martes.

Además, los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2 y de la Challenge con equipos de la Región Oeste, originalmente programados para disputarse entre el 3 y el 4 de marzo de 2026, también se posponen hasta nuevo aviso.

Los encuentros que involucran a clubes de la Región Este en todas las competiciones de clubes de la AFC se llevarán a cabo según lo programado originalmente.

"La AFC continuará monitoreando de cerca esta situación que evoluciona rápidamente y se mantiene firme en su compromiso de garantizar la seguridad de todos los jugadores, equipos, oficiales y aficionados", añade.