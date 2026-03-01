Javi Martínez dice que el empate "sabe bien porque la situación se había puesto difícil"

"Un duro castigo que puso el partido difícil, pero el equipo ha hecho lo que veníamos trabajando", dijo el preparador sevillano y formado como jugador en la cantera sevillista.

Javi Martínez explicó, sobre la comunicación con Almeyda durante este derbi, en el que el argentino no podía estar en la banda de La Cartuja, que lo había visto tras llegar al estadio "un momento ahora", y trasladó que el argentino "está contento porque siente que el equipo le sigue dando alegrías en su ausencia".

"Yo no tengo comunicación, el resto de asistentes me van diciendo lo que les llega, pero no sé ni cómo ni por dónde les llega. Yo a dirigir el partido que es lo que me toca", argumentó el que ahora ejerce en los partidos de primer entrenador sevillista.

Javi Martínez profundizó en la mejoría de su equipo tras el descanso y con un claro 2-0 adverso y la aportación que ofrecieron dos jugadores que salieron en el segundo período por la banda izquierda, el canterano Joaquín Martínez 'Oso' y el nigeriano Chidera Ejuke.

"Son jugadores muy ofensivos que nos iban a dar mucha profundidad y ese desequilibrio que nos faltaba en el primer tiempo, donde hicimos un juego más posicional, pero nos faltaba algo más", declaró el segundo entrenador del Sevilla.