Munir El Haddadi está en Turquía tras abandonar Irán por carretera

El jugador, que no pudo tomar un vuelo ayer sábado cuando se encontraba en el aeropuerto de Teherán, consiguió abandonar el país gracias a un coche proporcionado por su propio club. Como confirmó, su intención es llegar a España "en las próximas horas".

"El club me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España", explicó el jugador a través de su cuenta de Instagram.

Su compañero de equipo, el guardameta español Antonio Adán ya afirmó ayer en una entrevista que él pudo salir de Irán al tomar uno de los últimos vuelos antes de que se decretase el cierre del espacio aéreo.

Asimismo, relató que Munir, y el también español Iván Sánchez, jugador del Sepahan, no pudieron salir del aeropuerto cuando se disponían a viajar con destino Dubái.

Ante las muestras de preocupación y cariño, el hispano-marroquí agradeció los mensajes de apoyo: "Quiero agradecer todos los mensajes y la preocupación por mi situación en Irán. Ayer la intención era salir del país vía aérea, pero finalmente nos evacuaron del avión y no pudimos despegar".