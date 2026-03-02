Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso abren choques entre peruanos en la Sudamericana

El Atlético, un equipo la región norteña de Piura que es dirigido por el entrenador argentino Federico Urciuoli, aseguró su pase a la Sudamericana de este año tras ocupar la quinta posición en la clasificación de la Liga 1 peruana de 2025.

El Deportivo Garcilaso, por su parte, alcanzó la plaza al quedar en la séptima posición en la tabla del año pasado y actualmente es dirigido por el también argentino Hernán Lisi.

Además de estos equipos, se clasificaron al torneo el Melgar de Arequipa y el Cienciano, el sexto y octavo en la general, respectivamente, que se enfrentarán el próximo jueves en el Cusco.

Al referirse al choque de la Sudamericana, Urciuoli dijo que este partido "tiene un condicionante que nos va a cambiar lo que viene del año, porque de ganarle a Garcilaso nos metemos en copa".

"Jugar copa da prestigio, el esfuerzo del plantel tiene que ser el triple, estamos ilusionados con lo que se viene y lo vamos a enfrentar de la mejor manera", remarcó.

Lisi señaló, por su parte, que su equipo tiene este martes "una nueva final por la Copa Sudamericana" y sostuvo que espera mejorar la definición en el área rival para superar la llave.

Durante el fin de semana, el Alianza Atlético empató a cero con el ADT y el Garcilaso perdió por 2-3 frente al Cienciano, en el clásico entre equipos de la ciudad sureña del Cusco.

Con ese resultado, y al término de la quinta jornada del Torneo Apertura, el Atlético ocupa la décima posición, con 6 puntos, mientras que el Garcilaso se ubica en el puesto decimotercero, con 5 unidades.

Los equipos se enfrentaron por última vez en octubre del año pasado, en un partido del Torneo Clausura local que terminó con una victoria de 4-2 del Alianza Atlético sobre el Garcilaso, con una actuación destacada del atacante argentino Agustín Graneros, que anotó dos goles y este año cruzó a la vecina orilla y milita en el equipo cusqueño.

El partido se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo, a más de 550 kilómetros de Lima, desde las 21.00 horas del martes (02.00 GMT del miércoles) bajo la conducción del árbitro ecuatoriano Agustín Aragón, asistido en las líneas por sus compatriotas David Vacacela y Danny Ávila.