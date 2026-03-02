Atlanta United presentó oficialmente a Matías Galarza

Matías Galarza fue presentado oficialmente en el Atlanta United de la Major League Soccer. “Atlanta United anunció hoy la contratación del mediocampista Matías Galarza. Ocupará un puesto en la plantilla internacional a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y su visa P-1”, señaló la franquicia en las redes sociales.

El acuerdo por Galarza en una cesión a préstamo, procedente de River Plate, hasta el 30 de junio de 2026 con opción a compra del pase. El futbolista de la selección de Paraguay busca sumar minutos a solo tres meses del Mundial EstadosUnidos/Canadá/México 2026 después de no disputar ningún partido con el Millonario en la presente temporada.

El anuncio de Matías Galarza en Atlanta United

¡Bienvenido a Atlanta, Matías!



“Matías Galarza aportará energía e intensidad"

“Matías es un joven talentoso que aportará energía e intensidad a nuestro mediocampo (…) Nos entusiasma darle la bienvenida a Atlanta”, expresó Chris Henderson, Director Deportivo y Director de Fútbol del Atlanta United, en el que también juega Miguel Almirón, compañero de Galarza en la Albirroja, y dirige Gerardo Martino, el ex entrenador del combinado guaraní.