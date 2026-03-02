Colombia se despedirá de su público antes de viajar al Mundial con un amistoso en Bogotá

"Lo que está establecido es que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá, con los empresarios del estadio El Campín y creo que no va a sufrir ninguna modificación", afirmó Jesurún en una rueda de prensa.

El directivo, que habló tras participar en la presentación de la campaña 'El club de La Sele', que Colombia disputará su último partido de preparación para el Mundial el próximo 7 de junio en Estados Unidos.

Según medios locales, el juego se disputará en San Diego contra Jordania.

Antes de esos partidos, Colombia ya confirmó que jugará el 26 de marzo contra Croacia y tres días después ante Francia, dos amistosos que se realizarán en Estados Unidos.

"Son dos rivales inmejorables. Tenemos todo establecido para llegar la semana del 21 a Orlando, donde jugaremos el primer partido frente a Croacia. Luego de culminado ese partido viajaremos en un vuelo chárter a Washington para jugar el domingo 29 frente a la selección francesa", expresó Jesurún.

En cuanto a la crisis de Oriente Medio y a una posible renuncia de Irán a participar en la Copa del Mundo, Jesurún manifestó: "ese es un tema geopolítico que nos preocupa a todos, pero la FIFA, sabiendo cómo maneja las cosas, seguramente le dará solución eventual en caso de que se presente algún problema".

Colombia hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las repescas de marzo.