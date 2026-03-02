De la Fuente: "La solución sería buscar una nueva sede si es posible"

El partido, que deberían disputar las selecciones de España y Argentina el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, está en peligro tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, un conflicto que se ha extendido a otros países de la zona.

"Se está hablando y negociando, la mejor solución sería buscar una nueva sede si es posible, pero lo primero es parar el conflicto para recuperar la normalidad", destacó De la Fuente a Radio Nacional de España.

De la Fuente señaló que el cambio de sede no supondría una gran alteración porque la logística "es la misma", menos el desplazamiento.