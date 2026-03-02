Fútbol Internacional
02 de marzo de 2026 - 14:25

De la Fuente: "La solución sería buscar una nueva sede si es posible"

Imagen sin descripción

Madrid, 2 mar (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo este lunes que si la Finalissima no puede disputarse en Catar por el conflicto bélico en Oriente Medio lo mejor sería "buscar una nueva sede".

Por EFE

El partido, que deberían disputar las selecciones de España y Argentina el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, está en peligro tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, un conflicto que se ha extendido a otros países de la zona.

"Se está hablando y negociando, la mejor solución sería buscar una nueva sede si es posible, pero lo primero es parar el conflicto para recuperar la normalidad", destacó De la Fuente a Radio Nacional de España.

De la Fuente señaló que el cambio de sede no supondría una gran alteración porque la logística "es la misma", menos el desplazamiento.