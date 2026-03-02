Eduardo Coudet es el nuevo entrenador de River Plate

'Chacho' Coudet, de 51 años, firmará en los próximos días su contrato con el Millonario después de concretar su desvinculación del Alavés español, que dirigió desde diciembre de 2024.

El entrenador dio los primeros pasos tras las reuniones que mantuvo con el presidente de River Plate, Stefano Di Carlos y con Enzo Francescoli.

La institución de Núñez pagará al Alavés un resarcimiento de poco más de un millón de dólares por la salia anticipada de Coudet.

Según las fuentes, se espera que el exfutbolista bonaerense firme su contrato con la institución bonaerense hasta diciembre de 2027 cuando arribe al país, entre este miércoles o el jueves.

El nuevo entrenador del último ganador argentino de la Copa Libertadores quedará al frente de un plantel que en el último tiempo ha acumulado varias derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

Además de Alavés, Coudet dirigió a Celta de Vigo, Rosario Central, Racing Club, Tijuana, Atlético Mineiro e Internacional.

En 2019 logró dos títulos locales con Racing y en 2023, el Torneo Mineiro con el 'Galo' brasileño.

Los hinchas de River recuerdan su paso como jugador, ya que ganó cinco títulos locales en 179 partidos (27 goles) entre 2000 y 2004.

El pasado 23 de febrero, Gallardo puso fin a su segundo ciclo al frente del Millonario.

Dos veces campeón de la Libertadores con River, Gallardo agradeció al club y a sus aficionados "por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados".

El jueves pasado, en un estadio Monumental colmado para despedirlo, 'Muñeco' Gallardo dirigió por última vez a River en la victoria ante Banfield.